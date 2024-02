Il coordinamento nazionale dei romeni in visita istituzionale dal sindaco Pardini

Il presidente del Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia (Cncri), Stefan Stanasel, è stato ricevuto a Palazzo Orsetti ieri mattina dal sindaco Mario Pardini. Facevano parte della delegazione in visita anche il vice presidente del Cncri Petru Scurtu, il coordinatore regionale di Cncri Toscana Popa George e il vice presidente del Consiglio comunale di Prato Claudiu Stanasel. Durante l’incontro – a cui hanno partecipato anche l’assessore comunale Moreno Bruni e il consigliere comunale Diego Carnini - ha avuto luogo uno scambio di doni istituzionali tra il presidente Stanasel e il primo cittadino. “L’incontro di oggi con presidente Stanasel vuole sottolineare la vicinanza fra l’amministrazione e la comunità di cittadini romeni presenti in gran numero nel comune e nella provincia di Lucca – ha dichiarato il sindaco -, a consolidare legami e collaborazioni ed a sottolinearne l’importanza nel contesto sociale della comunità”. “Nel Comune di Lucca vivono oltre 1800 cittadini romeni che salgono a oltre 7500 in tutta la provincia – così Stefan Stanasel – . La nostra presenza qui è una testimonianza della nostra volontà di contribuire attivamente alla prosperità di questo territorio“.