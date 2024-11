Il consultorio è prevenzione. Per donne, coppie e giovani

Anche quest’anno il Consultorio della Piana di Lucca si è immerso nell’atmosfera magica e festosa di “Lucca Comics & Games”, aprendosi ai numerosi visitatori e cittadini per portare il suo messaggio di prevenzione e promozione della salute per le donne, le coppie e i giovani e le famiglie. Molti i ragazzi, le ragazze, le bambine e i bambini che, anche con i loro genitori, hanno visitato lo stand del Consultorio, in cui erano esposti o volantini con le attività.

C’è stato quindi modo per tante persone di conoscere i servizi offerti, di fare domande e di conoscere così la realtà dei Consultori. Il tavolo è stato presente in tutte le giornate dei Comics, grazie alla grande disponibilità delle operatrici e degli operatori sociali e sanitari. Al contempo, durante questo periodo, è stato ovviamente garantita la normale apertura dei servizi. In questa edizione il Consultorio della Piana di Lucca è stato presente a due tavole rotonde organizzate da “Lucca Crea” che trattavano il dolore della donna e la conquista della sessualità. Di fronte a persone provenienti da tutta Italia, si è potuto parlare della funzione dei Consultori nel Servizio sanitario nazionale (SSN) e di quanto sia fondamentale garantire la presenza di tutte e quattro le figure professionali che condividono l’accoglienza e la presa in carico delle persone. Si è parlato di Legge 194, di endometriosi, di educazione alla sessualità. Erano presenti autrici e fumettiste di gran valore come Chiara Gregori, Zainab Fasiki, Grazia La Padula, Fumettibrutti.