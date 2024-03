Il concorso lirico. Dall’Italia alla Cina oltre ottanta iscritti nel nome di Puccini

E’ il primo concorso del genere in Italia e non a caso ha attirato giovani da tutto il mondo: il Primo Concorso Internazionale di canto "Premio Giacomo Puccini", ideato dal Conservatorio Boccherini di Lucca è già un successo. Sono oltre 80 i giovani cantanti lirici che si ritroveranno nella nostra città, dal 4 al 6 aprile, per partecipare alla fase finale del concorso, nato con l’intento di celebrare il Maestro in occasione del centesimo anniversario della morte con una competizione dedicata agli allievi dei conservatori italiani e stranieri.

A presentare la fase finale del concorso sono stati la presidente Maria Talarico, il direttore GianPaolo Mazzoli e il Maestro Giovanni Dagnino, docente di canto del Conservatorio. Con loro l’assessore alla Cultura del Comune di Lucca Mia Pisano, il presidente Giuseppe Lunardini e Vittorio Armani per il Rotary Club Lucca, che ha messo a disposizione tutti i premi per un totale di 7.500 euro, mentre Lucca Crea ha sostenuto il concorso come mecenate in base alla legge sull’Art Bonus.

"Questo concorso è stato voluto fortemente dal Conservatorio – ha spiegato Talarico – visto soprattutto l’anno importantissimo per il ricordo di Giacomo Puccini. Ringrazio il Rotary Club Lucca e Lucca Crea per aver sostenuto finanziariamente l’iniziativa, oltre al Comune di Lucca, al Centro studi Puccini e ai Ministeri dell’Università e della Ricerca e della Cultura per il patrocinio". "La risposta al lancio del concorso è stata importante, con concorrenti da tutto il mondo – ha aggiunto Mazzoli – Abbiamo pensato che l’idea del M° Dagnino di rivolgere il concorso agli allievi dei conservatori fosse innovativa e importante". "Un’opportunità importante per tutti gli studenti meritevoli. Un ponte tra l’attività di studio e formazione e l’attività professionale", il commento di Dagnino. Apprezzamento è arrivato dall’assessore Pisano: "Nell’anno pucciniano questo è un regalo per la città, oltre che un confronto prezioso per giovani cantanti. Non c’era niente del genere a Lucca, ringrazio quindi il Conservatorio per aver fornito questa possibilità e opportunità".

Trentuno i candidati ammessi provenienti dai conservatori italiani. Il secondo paese più rappresentato è la Cina, con 24 cantanti, quindi la Corea del Sud con nove. Partecipanti in arrivo anche da Albania, Armenia, Francia, Giappone, Hong Kong, Ucraina, Spagna, Costa Rica, Inghilterra, Svizzera, Germania e Repubblica Ceca. Tra le città italiane sede di conservatorio più rappresentate troviamo, oltre a Lucca, Firenze, Piacenza, Parma, La Spezia, Reggio Emilia.

La semifinale prevede quattro brani da opere liriche, di cui almeno una in lingua italiana e una straniera; per il "Premio Puccini", i cantanti dovranno inserire nel programma libero almeno un’aria tratta dalle opere del Maestro. Le semifinali si svolgeranno il 4 e 5 aprile al Conservatorio "Boccherini" e non saranno aperte al pubblico. La finale il 6 aprile alle 20,30 in Auditorium a ingresso gratuito.

Il primo premio per il vincitore è di 2000 euro, oltre a un concerto remunerato con l’Orchestra del Conservatorio "Boccherini" nel 2025. Il secondo premio di 1500 euro e il terzo di 1000 euro. Mille euro e un concerto remunerato in occasione di Lucca Classica Music Festival 2024 per le categorie "miglior voce pucciniana femminile" e "miglior voce pucciniana maschile".