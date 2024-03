Il concorso “Eureka! Funziona!“

Il giocattolo funziona? Il perno, tiene? Il jingle è pronto? Scade oggi il termine per le bambine e i bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie iscritte alla 12ª edizione di “Eureka! Funziona!”, per “consegnare” la propria invenzione. Ben 105 i kit distribuiti in 25 classi di 16 scuole che, da Lucca e dintorni, hanno aderito al concorso nazionale di Federmeccanica con il patrocinio del MIUR organizzato a Lucca dalle 9 aziende del progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica (A. Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, RotorkFluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord.

Per Lucca e Piana la scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Marlia, la “Giovanni XXIII” di San Lorenzo a Vaccoli, la “Edmondo De Amicis” di Santa Maria del Giudice, la “Giorgio La Pira” di Porcari, la primaria di Montuolo e quella di Villa Basilica, oltre ad Altopascio con la primaria di Spianate e la “Collodi Lorenzini” di Badia Pozzeveri e Capannori con l’istituto comprensivo “Carlo Piaggia”. Poi la “Pascoli” di Viareggio, la “Francesco Gasparini” di Capezzano Pianore, la “Don Beppe Socci” di Viareggio, la “Mutti” di Pietrasanta e la “Lambruschini” di Viareggio. Dalla Valle del Serchio la “Poli” di Gallicano e la “Margherita Hack” di Monsagrati. Finale provinciale il 24 aprile a Palazzo Bernardini, quella nazionale il 16 maggio a Torino.