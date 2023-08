Il concerto

“Musiche da Oscar - Omaggio a Morricone” dell’Ensemble Le Muse stasera alle 21.15 alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, per il festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Susanna Rigacci (foto) soprano, per oltre vent’anni “voce” di Ennio Morricone sia in studio che dal vivo, proporrà i migliori brani del fantastico repertorio. Diretto al pianoforte dal suo fondatore, il maestro Andrea Albertini, l’ensemble ci conduce attraverso un viaggio emozionale nell’universo creativo di Morricone. Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva scene di film memorabili.