Il Comune:: "Salanetti resta non sostenibile"

"Ok l’assenza di rifiuti interrati, ma non basta: l’impianto resta insostenibile". Risponde così il Comune di Porcari a RetiAmbiente sull’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni, scarti tessili che dovrebbe sorgere a Salanetti.

"Apprendiamo con favore – si legge in una nota – che non sono emersi rifiuti interrati. Questo risultato rassicura sia l’amministrazione sia la cittadinanza, ma questo è un lavoro che, solitamente, viene svolto in sede di “Via” (Valutazione di impatto ambientale), per la quale ci siamo battuti e ci stiamo ancora battendo.

"Tuttavia – prosegue la nota – , a RetiAmbiente vorremmo ricordare che tali indagini, pur necessarie, sono, ahinoi, parziali. Restano da risolvere molte altre questioni di primaria importanza per il nostro territorio: la pericolosità idraulica dell’area, la gestione dei reflui industriali che non potranno essere accolti dal depuratore di Casa del Lupo, le emissioni odorigene, l’impatto sul traffico pesante e la vicinanza dell’impianto al centro abitato di via Ciarpi. Non solo: si trascura, nella narrazione di RetiAmbiente, un fatto significativo".

"Il capannone oggi esistente – incalza l’amministrazione – dovrà essere demolito per consentire la realizzazione dell’impianto previsto, con costi aggiuntivi rilevanti per il proponente, proprio a causa delle criticità idrauliche non approfondite in fase di studio".

"Invece di guardare il dito e non la luna – conclude il Comune – sarebbe opportuno che RetiAmbiente riconoscesse l’insostenibilità complessiva (anche economica) di un progetto che il Comune di Porcari e i suoi abitanti hanno contestato fin dall’inizio".

Mas. Stef.