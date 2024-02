Il Comune ferma l’antenna. Pontetetto tira un sospiro “Ci sono aree più vocate“

Fine corsa per l’antenna. Dopo le proteste del comitato di Pontetetto l’amministrazione comunale ha notificato “alla ditta Inwit il provvedimento di annullamento del maturato silenzio assenso riguardo all’installazione dell’antenna, disponendo inoltre la sospensione immediata dei lavori, dopo un’attenta analisi e valutazione del contesto“.

L’atto degli uffici comunali arriva in seguito all’avvio del cantiere in via Pattana, per l’installazione appunto di una avversatissima antenna della telefonia mobile in un terreno privato. Il Comune di Lucca precisa infatti che, al fine di tutelare i cittadini e il territorio, l’ente è dotato di un preciso regolamento e una procedura per installare le stazioni radio base, che ha condotto nei mesi scorsi all’aggiornamento del piano degli impianti di telefonia mobile, finalizzato proprio ad individuare aree preferenziali per l’installazione delle nuove antenne, minimizzando così l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. “E’ quindi volontà dell’amministrazione aprire un confronto con la ditta che sta conducendo i lavori e con le compagnie telefoniche in questione, al fine di dirottare l’installazione della nuova antenna in una delle aree preferenziali individuate dal piano comunale, presentato pubblicamente ai cittadini ed approvato in consiglio comunale. Il Comune di Lucca auspica quindi una proficua concertazione con la ditta Inwit“, si conclude così la nota di Palazzo Orsetti.

Gli abitanti di Pontetetto, riuniti in assemblea con il Comitato Contro le Antenne di Pontetetto, hanno inviato al sindaco Pardini una lettera in cui si espongono i timori relativi alla costruzione della stazione radio base in estrema vicinanza alle abitazioni di via Pattana, esprimendo preoccupazione per l’impatto ambientale, per la propria salute e per il rischio di forte svalutazione degli immobili circostanti. “Inoltre, visto l’immediato allagamento della base (ben prima che cominciasse a piovere) fanno notare che il terreno potrebbe avere problemi legati alla sicurezza idrogeologica“ osservano i comitati che hanno formalmente chiesto l’immediata sospensione in autotutela della concessione dei lavori di installazione dell’antenna. Ieri pomeriggio i cittadini avevano organizzato un presidio in via Pattana, poi la svolta comunicata da Palazzo Orsetti.

L.S.