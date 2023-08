Il Comune di Lucca aiuta le famiglie: 300mila euro in più per sostegno all'affitto

"La buona politica è fatta prima di tutto di concretezza e sincerità nei riguardi dei cittadini: avevamo dichiarato che se ci fossero state altre risorse le avremmo integrate sul sociale, oggi annunciamo lo stanziamento da parte del Comune di Lucca di ulteriori 300mila euro come intervento straordinario di sostegno all’affitto per le famiglie". Questa la dichiarazione fatta ieri sera in consiglio comunale dal sindaco Mario Pardini.

"In sostanza - dopo gli aiuti conseguenti alla pandemia, che hanno visto in campo tanto sostegno dallo Stato, dalle Regioni e dall’Unione Europea -, adesso noi stiamo intervenendo esclusivamente con fondi che provengono dalle casse del nostro Ente: i numeri non mentono e non sono opinabili".

Il sindaco ha poi tracciato il quadro degli interventi. "Iniziamo dal Bando Affitti: nel 2018 e 2019 – le ultime annate prima del Covid – le risorse comunali stanziate furono di 300 mila euro, nel nostro Bilancio 2023 con l’emendamento di oggi arriviamo ad uno stanziamento per una somma complessiva a bilancio di 583.500 euro, ossia quasi il doppio. Nel 2019 le previsioni assestate del bilancio del settore sociale della Città di Lucca è stato pari a circa 15 milioni e 800 mila euro".

"Oggi, nel 2023 – ha aggiunto Pardini – senza contare le variazioni ancora da approvare ed escludendo gli interventi straordinari legati al Covid, siamo già alla cifra di 17 milioni e 700 mila euro, ossia quasi 2 milioni di euro in più del 2019. Questo dimostra nei fatti (e attraverso i numeri) che la nostra amministrazione è attenta al sociale, al benessere delle persone. L’emendamento che ho firmato oggi va - come da me sottolineato più volte - nella direzione di un aiuto concreto alle famiglie, fuori dall’assistenzialismo fine a se stesso, perché noi vogliamo servire a migliorare e non lasciare quello che abbiamo trovato o - peggio ancora - fare ai cittadini promesse che non possiamo mantenere, perché questo non sarebbe per noi una buona politica".