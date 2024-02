Il Comune cerca un tirocinante. Domande entro il 22 febbraio

AAA... cercasi tirocinante al Comune di Porcari. L’ente ha pubblicato un bando per i giovani tra i 18 e i 35 anni, interessati a svolgere un tirocinio nel settore biblioteca, cultura, servizi sociali, scuola e sport. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 22 febbraio ed è necessario avere un diploma di scuola media secondaria o una laurea triennale o specialistica, non aver avuto condanne penali o procedimenti in corso, essere iscritti al Centro per l’impiego (o iscriversi entro l’attivazione del tirocinio).

Lo stage, della durata di sei mesi con possibilità di proroga fino a un anno massimo, prevede un rimborso spese forfettario di 500 euro mensili. L’impegno richiesto agli stagisti è di almeno 28 ore settimanali e sarà concordato tra le parti interessate nel progetto formativo.

Non potranno presentare domanda coloro che abbiano già svolto attività di tirocinio non curriculare al Comune di Porcari, che abbiano rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita in corso con il Comune o che siano iscritti ad albi professionali.

La selezione valuterà il titolo di studio, il curriculum vitae e i titoli vari, culturali e professionali, dei candidati, e sarà eventualmente accompagnata da un breve colloquio conoscitivo. Al termine della selezione verrà compilata una graduatoria alla quale tutti gli uffici del Comune potranno attingere per futuri tirocini.

Il fac-simile della domanda è scaricabile dalla sezione “Amministrazione trasparente“ del sito del Comune, sezione ‘Bandi di concorso’ dal menu di ‘Amministrazione trasparente’, insieme agli allegati dovrà essere inviato per Pec all’indirizzo [email protected] o presentati in forma cartacea all’ufficio protocollo di piazza Felice Orsi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle 15 alle 16.30.