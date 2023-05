Il Comune a un convegno a Lione ospite della Commissione Europea

Pescaglia ospite della Commissione Europea a Lione in occasione del convegno "Dialogo transnazionale tra i cittadini". Sono stati 10 i Comuni italiani invitati il 25 e 26 maggio a Lione al convegno "Dialogue citoyen transnational" e, tra questi, c’era il Comune di Pescaglia. Sono stati indicati dalla commissione europea come comuni rappresentativi di un modello di governo di cittadinanza attiva. Per Pescaglia partecipa ai lavori del convegno il Sindaco Andrea Bonfanti. L’obiettivo di questi giorni di scambio mirava ad evidenziare e innovare i formati di cooperazione riguardo la cittadinanza europea: i valori europei attraverso i progetti locali! Sono state due giornate intense di incntri, riflessioni e dibattito con la partecipazione di autorevoli relatori in rappresentanza della Commissione europea a Parigi, membri del Parlamento europeo, dell’Ufficio territoriale Erasmus e di alcune università importanti, fra cui l’Università di Grenoble Alpes. A conclusione dei lavori, il Workshop "Costruiamo la nostra cooperazione di domani" sulle grandi sfide europee per il 2023.