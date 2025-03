Il Comitato Gemellaggi è tornato a riunirsi. Micheli è il presidente

Si è riunito a Montecarlo il rinnovato Comitato dei Gemellaggi composto dal presidente Gabriele Micheli, dal vicepresidente Roberto Forassiepi, dal tesoriere Fulvio Donatini, dalla segretaria Sandra Di Galante, dall’assessore con delega ai gemellaggi Veronica Della Nina, Marzia Satti, Anna Baldacci, Tommaso Santini, Matteo Pagni, Giulia Carrara, Anna Innocenti. Seguendo una tradizione illustre, visto che Montecarlo nel tempo ha allacciato proficui gemellaggi, (Karlstejn in Repubblica Ceca, Althen in Franca e Mylau in Germania), il nuovo comitato è pronto a mettersi al servizio della comunità per promuovere attività che favoriscano l’integrazione tra paesi europei. L’obiettivo del comitato, che trova pieno supporto nell’ amministrazione comunale, è quello di avvicinare le culture, costruire ponti di dialogo e rafforzare i legami tra le città gemellate, mettendo al centro le persone e i loro scambi culturali".

M.S.