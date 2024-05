Il Centro Donna presenta “Case di sale“, romanzo della palestinese Alyan

Giovedì 16 maggio alle 17 nell’auditorium della Biblioteca Civica Agorà in via delle Trombe 6, il Centro Donna Lucca presenta “Case di sale“ dell’autrice palestinese Hala Alyan (foto). Dialogheranno Barbara Sommovigo (direttrice della collana) e Carolina Paolicchi (Astarte Edizioni) “Una storia dei palestinesi senza Palestina”. Seguendo le vicende di quattro generazioni, “Case di sale“ ci interroga su che cosa si possa considerare casa: ciò che per tradizione ci è stato tramandato o quello che costruiamo nel nostro presente?