Il Carnevale nel segno di Alice nel paese delle meraviglie

BARGA

Tempo di Carnevale anche nel comune di Barga dove tra gli appuntamenti in programma c’è quello di San Pietro in Campo con la speciale festa di carnevale dedicata ad Alice nel paese delle Meraviglie, con i suoi personaggi che intratterranno i bambini. Il tutto proposto dai giovani del paese con il supporto organizzativo del Comitato Paesano di San Pietro in Campo. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio dalle 14.30 in poi presso il campo polivalente del paese.

Per tutti il pomeriggio giochi e merenda per tutti nel segno del divertimento. L’evento è patrocinato da comune di Barga e Pro Loco Barga.