“Il cantiere delle Differenze“. Laboratorio di teatro civile

Il secondo appuntamento di “Pianostrada. Incontrarsi a Mandorla” sarà oggi pomeriggio alle 18 a “Mandorla“, in via Elisa 4 a Lucca. Dopo il successo del primo appuntamento, con il concerto acustico di Caterina Landucci, “La Landucci”, è la volta di un laboratorio teatrale “Il Cantiere delle Differenze” promosso dall’associazione Aedo e da Animali Celesti. Si tratta di un laboratorio aperto a tutti, un’occasione per fare un’esperienza di teatro civile.

Il “Cantiere delle Differenze“ è un presidio di arte contemporaneo che promuove attività teatrali, artistiche e culturali riferite a situazioni di marginalità sociale, valorizzando l’espressione creativa e l’integrazione di persone e gruppi con specifiche identità e bisogni, con particolare riferimento ai disturbi mentali, alle disabilità fisiche, alle culture extracomunitarie, agli adolescenti e agli anziani in difficoltà.

Gli eventi di “Pianostrada. Incontrarsi a Mandorla” proseguiranno fino a giugno alla comunità alloggio protetta che accoglie persone adulte con disabilità e che al piano terra conta su spazi che possono ospitare eventi, facilitando anche l’incontro della città con chi in quella casa ci vive. Mandorla è promossa dalla Fondazione per la Coesione Sociale in collaborazione con la Fondazione Fahre Impresa Sociale e Anffas grazie ad un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico fino a circa 30 persone. Le informazioni e il programma completo fino a giugno sul sito www.fondazionecoesionesociale.it