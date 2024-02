“Il calamaro gigante“. Ultima replica oggi per Angela Finocchiaro

Terza e ultima replica, oggi alle ore 16, al Teatro del Giglio, dello spettacolo “Il calamaro gigante“, ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore fortemarmino Fabio Genovesi, con Angela Finocchiaro (nella foto, in scena). Insieme a lei sul palco Bruno Stori e un gruppo di otto performer (Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato) per accompagnare gli spettatori in un incredibile e surreale viaggio attraverso secoli e continenti. La regia è firmata da Carlo Sciaccaluga, le musiche originali di Rocco Tanica e Diego Maggi; scene e costumi sono di Anna Varaldo, il disegno luci di Gaetano La Mela, i video di Robin Studio. Alessandro Baronio ha ideato le creature marine. Lo spettacolo è naturalmente incluso nel cartellone della prosa 2023/24 del Teatro del Giglio. Grande successo di pubblico, intanto, anche ieri pomeriggio, per il tradizionale incontro con gli attori, nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca.