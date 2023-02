Il “Boccherini Guitar Festival“ apre col botto

Da domani a mercoledì, all’Auditorium “Boccherini”, in piazza del Suffragio, per il Guitar Festival, Dusan Bogdanović E Antigoni Goni in concerto. La rassegna del “Boccherini” dedicata alla chitarra parte con il botto: Bogdanović si esibirà anche assieme al Boccherini Guitar Quartet, il duo Lanini – Festa e il duo formato da Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta (fisarmonica). Una partenza in grande stile, quindi, per il Guitar Festival, la rassegna dedicata alla chitarra classica inserita nella stagione Open del Conservatorio “Boccherini” e diretta dal Maestro Giampaolo Bandini. Domani, martedì e mercoledì, nell’auditorium di piazza del Suffragio si alterneranno concerti, incontri e conferenze con grandissimi interpreti ed esperti della sei-corde (“Las seis cuerdas” è proprio il titolo di questa edizione).

Domani sera, alle ore 21, sarà Dusan Bogdanović, celebre chitarrista e compositore, a inaugurare la rassegna con un atteso concerto che lo vedrà esibirsi con altri musicisti e virtuosi della chitarra: il Boccherini Guitar Quartet, il duo Lanini – Festa, la chitarrista greca Antigoni Goni e il duo formato da Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica.

Martedì alle ore 18 l’incontro con uno dei più grandi e apprezzati liutai al mondo, Andrea Tacchi, che svelerà i segreti delle sue chitarre. A seguire, alle 21, il concerto di Antogoni Goni, con musiche di Tarrega, Llobet, Granados, Bogdanovic, Theodorakis. Infine, mercoledì 15 alle 17, sempre all’Auditorium del Conservatorio “Boccherini”, musicisti, appassionati e anche solo coloro che vorranno approfondire la conoscenza dello strumento, avranno la possibilità di assistere alla conferenza tenuta da Dusan Bogdanović, in questi giorni impegnato al “Boccherini” anche per una masterclass insieme ad Antigoni Goni. L’ingresso è libero e gratuito. È possibile prenotare il posto a sedere sul portale Eventbrite.