Il bilancio della Guardia di Finanza. Quasi 10 milioni incassati dall’Erario grazie al lavoro sul territorio

La Guardia di Finanza, in occasione della festa per i 250 anni, hanno presentato il bilancio operativo delle attività in Provincia, per il periodo dal primo gennaio al 31 maggio dell’anno in corso. Il dato più significativo è quello dei ben 10 milioni di euro incassati dall’Erario grazie al lavoro delle Fiamme Gialle. Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza di Lucca ha eseguito 4.034 interventi ispettivi e 152 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre 110 lavoratori in nero irregolari trovati, oltre ad una inchiesta per somministrazione di lavoro in nero, con evasione da circa 3 milioni. Tra le tante situazione sotto osservazione c’è il lavoro verso i non residenti nel territorio e chi detiene barche e yatch di lusso, grazie anche alla collaborazione tra enti. Molto importante l’impegno nel controllo delle attività finanziate grazie al Pnrr, con 27 milioni di euro di spesa monitorata e controllata. Grazie a queste indagini sono stati trovati irca 500mila euro impiegati in maniera “irregolare”.

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 48 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 67 lavoratori in “nero” o irregolari, con la denuncia anche di 10 persone per emissione/utilizzo di fatture false connesse a illecite esternalizzazioni di manodopera riguardanti ulteriori 50 lavoratori. Scoperti, inoltre, 2 casi di evasione fiscale internazionale.

Complessivamente i denunciati per reati tributari sono 91. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati, inoltre, cautelati e segnalati all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia inesistenti, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore totale di oltre 15 milioni di euro.

Particolare attenzione, inoltre, nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego anche dei militari specializzati anti terrorismo pronto impiego “AT-P.I.”; nello specifico, alla sede di Lucca durante il Summer Festival nei mesi di giugno e luglio e il Comics and games nei primi giorni di novembre, mentre alla sede di Viareggio con il Carnevale nell’intero mese di febbraio. Sentiti anche i saluti e i ringraziamenti da parte del Comandante provinciale della Guardia di finanza Marco Querqui, che lascia Lucca dopo tre anni per andare a ricoprire l’importante incarico di Capo ufficio del Comando generale della Guardia di Finanza di Roma. Al suo posto arriva il colonnello Andrea Canale comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Palermo.

Iacopo Nathan