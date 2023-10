Il bassista Marcus Miller fa il tutto esaurito al Teatro del Giglio

Tutto esaurito ormai da settimane anche per lo show di Marcus Miller, uno dei più grandi bassisti al mondo, di scena stasera sul palco del Teatro del Giglio. L’artista americano, grande amico del Summer Festival, è arrivato ieri sera in città, accolto da Mimmo D’Alessandro. Eccoli insieme nella foto scattata all’ingresso del ristorante “Il Giglio“.

"Sono molto felice di tornare qui a Lucca – ha sorriso Marcus Miller – perché è una città fantastica che amo molto... Spero che il pubblico si diverta al mio show al Teatro del Giglio, so che è sold out e mi fa piacere. Comunque spero anche di tornare presto qui anche in estate sul palco del Summer, chissà...".

"Per me – ha sottolineato Mimmo D’Alessandro – è sempre un onore portare a Lucca un artista del calibro di Marcus Miller. Un grande uomo, una persona speciale e simpaticissima, oltre che un musicista assolutamente incredibile".

P.Pac.