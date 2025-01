Il Ballo della Scala in città. Olivieri incontra il pubblico

Frédéric Olivieri, direttore della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, incontrerà il pubblico sabato 25 gennaio alle 18, nel ridotto del Teatro. Con lui, per questo appuntamento introduttivo allo spettacolo della celeberrima Accademia scaligera (in programma sempre sabato alle 21 come titolo di apertura del cartellone di Danza 2025) ci sarà la giornalista e storica della danza Francesca Pedroni.

Un momento di incontro e confronto imperdibile, quello con Olivieri, occasione preziosa per conoscere da vicino un danzatore e direttore artistico la cui vita è costellata da successi professionali tali da farne un protagonista della danza classica mondiale, e per creare con il pubblico un dialogo ricco e stimolante attorno alla danza, una delle forme d’arte più affascinanti e universali. Frédéric Olivieri (nella foto di Donati), nato a Nizza, dopo il diploma al Conservatorio, nel 1977 vince il Primo Premio del “Prix de Lausanne”, entrando così di diritto alla Scuola di Ballo dell’Opéra di Parigi.

Quindi milita nel Corpo di Ballo dell’Opéra di Parigi sotto la direzione di Violette Verdy, Rosella Highthower e Rudolf Nureyev. All’Opéra di Parigi, come ballerino Solista dal 1981, danza i ruoli più importanti del repertorio classico e lavora con numerosi coreografi ospiti come Maurice Béjart, John Neumeier, Kenneth MacMillan, Alwin Nikolais, Alvin Ailey, Paul Taylor, Glen Tetley, Roland Petit. Nel 1985 si unisce come Primo Ballerino alla neonata compagnia dei “Ballets de Monte Carlo” sotto la direzione di Pierre Lacotte e Ghislaine Thesmar, diventandone presto Étoile e, sino al 1993, interpreta i maggiori ruoli del repertorio classico ed è protagonista di creazioni pensate espressamente per lui da coreografi quali Uwe Scholz, Jean Christophe Maillot, John Neumeier, Roland Petit. Nel 1993 diviene Principal dell’Hamburg Ballet Company, diretto da John Neumeier, con il quale termina la sua brillante carriera di danzatore. Fra il 1996 e il 2000 è al “Maggio Musicale Fiorentino”, prima come Maître de Ballet della compagnia “MaggioDanza” e dal 2000 come Direttore Artistico, assumendo nel 1998 anche l’incarico di Maître de Ballet e consulente artistico per il Balletto dell’Opera di Zurigo diretto da Heinz Spoerli.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. I biglietti per lo spettacolo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala sono in vendita alla biglietteria del Teatro e online su www.ticketone.it.