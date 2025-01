Il 19 la benedizione degli animali

Sarà domenica 19 gennaio a San Pietro in Campo il nuovo appuntamento con la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, che ricorre il 17 gennaio. L’evento è organizzato dall’Unità Pastorale, il Comune, l’Arca della Valle e il Comitato paesano di San Pietro in Campo e si svolgerà sul sagrato della chiesa di San Pietro Apostolo. Alle 9.30 apriranno le iscrizioni degli animali alla benedizione con la consegna degli attestati di partecipazione da parte dei volontari dell’Arca che metteranno in vendita, per sostenere questo importante sodalizio, anche i calendari speciali realizzati per il 2025. Alle 9.45 Don Stefano Serafini celebrerà la Santa Messa in onore di Sant’Antonio e al termine alle 10.30, eseguirà la benedizione degli animali nel piazzale, con la benedizione anche dei cavalli che sfileranno davanti alla chiesa. Come negli anni passati, il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Caritas.