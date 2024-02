Il 13 e 14 aprile a Castelnuovo c’è “Selvaggia“

A Castelnuovo torna “Selvaggia“, coordinata e condotta da Fabrizio Diolaiuti, la prima e unica manifestazione italiana interamente (in foto Borghesi) dedicata alle erbe spontanee, ai fiori e alle gemme. Sabato 13 e domenica 14 aprile si alzerà il sipario sulla VIII edizione. In piazza delle Erbe verranno montate tre piramidi che ospiteranno erbe spontanee, fiori e gemme, catalogate con i loro nomi scientifici e con quelli con cui tutti li conosciamo. Sempre qui prenderà vita il mercato delle erbe con banchi specializzati in erbe spontanee e prodotti a base di erbe. In piazzetta del Duomo, la Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana animerà il mercato contadino e i laboratori tematici. In piazza Umberto I stand gastronomici con pietanze a base di erbe spontanee, sul palco del Loggiato Porta talk show e cooking show.

Dino Magistrelli