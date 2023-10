II coro “Michele Puccini“ è in cerca di nuove voci

In ottobre riprendono le prove del Coro “Michele Puccini” dell’Associazione Sui passi di Puccini APS. Il gruppo corale è alla ricerca di nuove voci da inserire in organico, in particolare tenori, bassi, soprani e contralti. Le voci maschili sono particolarmente richieste. La partecipazione è aperta a tutti, anche se si richiede una minima competenza di lettura dello spartito. Le prove si svolgeranno tutti i lunedì sera, dalle 21.15 alle 22.45 circa nella sede in via delle Gavine 366 a San Macario in Piano (locali della Chiesa). Il programma punterà a creare eventi per il Centenario del 2024. In particolare sarà dedicato un corposo spazio all’opera lirica pucciniana e ad alcuni lavori della dinastia Puccini per coro. Il coro è attualmente una piccola formazione diretta e curata dal M° Manuel Del Ghingaro. Per informazioni o per segnalare la disponibilità scrivere a: [email protected]