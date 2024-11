Idrotherm 2000 tra i protagonisti alla “Fiera di Rimini“ con due focus

Per Idrotherm 2000, azienda leader nella produzione di tubazioni in polietilene e polipropilene per il trasporto di acqua, gas, fluidi industriali, telecomunicazioni, idrogeno, la Fiera di Rimini, con la 28esima edizione di Ecomondo, sarà una nuova occasione per fare il punto su un percorso aziendale che è sempre di più una delle cifre identificative attraverso la quale l’azienda certifica la propria vocazione nel coniugare innovazione e sostenibilità.

"Ho avuto modo di sottolinearlo anche nella presentazione del nostro Bilancio di Sostenibilità, il documento che riflette il nostro costante impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale - afferma la presidente del gruppo Laura Citti - che siamo fieri dei progressi compiuti, avendo espanso i nostri orizzonti e consolidato la nostra presenza nel settore". Ecomondo, evento di riferimento per la transizione ecologica e i nuovi modelli di ecologia rigenerativa, vedrà l’azienda, presente nello stand PolieCo SUD/208 della Fiera, a segnare la partecipazione attiva in due momenti di approfondimento progettati e affidati a risorse interne. Nello stimolante programma organizzato da PolieCo, risulta di grande attualità e interesse il focus di domani, in cui è relatore Marco Michelotti, responsabile Ricerca & Sviluppo Idrotherm 2000, che, nel coniugare il tema della “Sostenibilità delle reti in polietilene: CAM ed etichette ambientali“, approfondirà le normative relative ai Criteri Ambientali Minimi introdotti negli acquisti pubblici verdi per individuare prodotti e servizi con il miglior profilo lungo il ciclodivita. Sempre domani, poi, Christian Rocca, responsabile tecnico commerciale, parteciperà al workshop organizzato da Servizi a Rete a tema: “Fognatura, scarico e drenaggio, progettazioni di reti ecosostenibili e digitalizzazione con sistema di georeferenziazione“".

Fio. Co.