Ibride senza agevolazioni. Sosta, niente abbonamenti

Protestano molti automobilisti per la cancellazione da parte di Metro gli abbonamenti speciali ai parcheggi per il 2024.

"Una “genialata“ – scrive Enrica Angiolini – il mancato rinnovo dell abbonamento agevolato (il cui importo lo scorso anno con un rinnovo dell ultim’ora datato 30 dicembre era stato triplicato) per il parcheggio negli stalli a pagamento per le auto ibride. Ora noi lav oratori ci troviamo nella condizione di essersi sobbarcati una spesa maggiore di un’auto a motore convenzionale e soprattutto di essere messi in difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro in barba a tutti i dikdat ecologisti che ci spingono a fare appunto scelte più ambientaliste quali quella di un motore ibrido".

"Questo abbonamento – scrive Edoardo C. – era per agevolare e incentivare l’utilizzo di autovetture elettriche e ibride. Nel 2021 abbiamo cambiato auto e per usufruire di questa agevolazione che per noi residenti era un grande beneficio, abbiamo acquistato la macchina ibrida. E’ stato un grande beneficio perché i permessi ZTL sono contati per nucleo famigliare, e noi essendo in 2 non possiamo averne più di 1. Che soluzione alternativa hanno trovato ho domandato all’ente Metro? Nessuna. La sola soluzione per parcheggiare l’auto in città negli stalli blu è fare un abbonamento nelle aree di parcheggio chiuse come il Cittadella. Le tariffe e le regole sono assurde a livello economico e neppure flessibili. Sarebbe opportuno pensare a un abbonamento alla portata economica per i residenti del centro".

Sulla questione il consigliere comunale Daniele Bianucci ha raccolto le denunce dei cittadini che si sono visti rifiutare dalla società Metro la proroga degli abbonamenti per il 2024 e ha subito presentato un’interrogazione consiliare. "Tanti cittadini sono preoccupati perché almeno al momento la società Metro non emette i nuovi abbonamenti annuali per il posteggio delle auto ibride negli stalli blu - racconta Bianucci -. Agli sportelli, gli operatori dell’azienda comunale rispondono agli utenti che sindaco e giunta si sono rifiutati di prorogare le tariffe agevolate, che già un anno fa erano tra l’altro state aumentate del 200% (da 50 a 150 euro). Si tratterebbe di una scelta molto preoccupante nei confronti di chi recentemente ha fatto un investimento per l’acquisto di un mezzo di trasporto più sostenibile dal punto di vista ambientale, anche contando su tale agevolazione".