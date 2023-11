I volontari restaurano la fontana e il lavatoio

Il paese di Cortia di Nicciano in Comune di Piazza al Serchio ha vissuto una giornata significativa e di alto valore sociale in occasione dell’ inaugurazione del restauro della fontana e del lavatoio pubblici in località La Fontana, che hanno fatto la storia del vissuto dell’abitato e sono la testimonianza della secolare economia agricolo–pastorale di quel luogo.

Erano presenti, si può dire, tutti gli abitanti del piccolo paese, insieme al sindaco Andrea Carrari, al consigliere comunale Fabio Cacciaguerra, l’ex sindaco Giulio Cacciaguerra. Il manufatto era in uno stato di semi abbandono e per iniziativa di un gruppo di abitanti del paese e con il contributo del Comune di Piazza al Serchio è ritornato allo splendore di un tempo e all’utilizzo dell’acqua in caso di necessità. Il lavatoio e la vicina fontana erano stati costruiti nel lontano 1882, come ricorda una pietra con incisa tale data.

Adiacente alla fontana c’è una maestaina, con all’interno una piccola scultura dell’immagine della Madonna del Rosario datata 1640 . Prima del 1882, come hanno sempre ricordato in paese, l’approvvigionamento dell’acqua da parte degli abitanti avveniva a circa 300 metri, a settentrione di Cortia, in località Fontanavecchia.

Dino Magistrelli