I saluti per Manuela Paolinelli. Infermiera doc che va in pensione

Il 1° giugno ha lasciato il servizio per la pensione dopo ben 42 anni, trascorsi in prevalenza in Pronto soccorso a Lucca, Manuela Paolinelli, infermiera “storica” alle dipendenze prima dell’Asl 2 di Lucca e poi dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Esperta in emergenza urgenza (con attestazioni legate anche alle attività di Triage e di “See & treet”), Manuela Paolinelli è stata direttrice e docente dei corsi IRC e docente nella formazione interna ai corsi di sala emergenza facendo da tutor appunto per “See & treet” e Triage. E’ stata un punto di riferimento per tanti colleghi che in questi anni sono passati dal Pronto soccorso o che vi lavorano tuttora. Negli ultimi anni aveva lasciato la corsia, restano nell’emergenza urgenza come supporto alla coordinatrice Silvia Pelli, che ne evidenzia la preparazione, la gentilezza con tutti e la disponibilità a condividere e divulgare le sue competenze ai nuovi arrivati o a chi aveva bisogno di consigli. Proprio per questo le è stato assegnato il ruolo di referente nella formazione dei neo assunti. Le colleghe e i colleghi - insieme alla direzione Asl, di presidio e di reparto – la ringraziano per la disponibilità, la pacatezza e la competenza sempre dimostrate.