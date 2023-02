I ragazzi piantano due sequoie

"Due sequoie per i nostri parchi, una viaggio lungo un secolo". Iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca, nell’ambito del progetto scolastico “Il luogo dei ragazzi“ in collaborazione con il Gruppo trekking Pegaso e il Comune di Bagni di Lucca. L’iniziativa si svolgerà oggi alle 9:30 al Parco Contessa Casalini a Bagni di Lucca e alle 11 al Parco della Pace di Fornoli. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo metteranno a dimora due esemplari di sequoia sempervirens, donate dal Gruppo Trekking Pegaso, e racconteranno la fantastica storia dell’arrivo, nel nostro paese, di queste maestose e longeve creature. Storia e storie legate a doppio filo con "viaggi di speranza" dei cittadini di Bagni di Lucca immigrati nello scorso secolo in tanti angoli di Mondo. Durante la mattinata saranno piantanti anche due abeti donati da privati cittadini.