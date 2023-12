I ragazzi del “Villaggio“ cantano in coro per gli auguri di Natale I ragazzi del Villaggio del Fanciullo invitano tutti i lucchesi al concerto vocale "Voci del cuore nel Natale del Signore" domenica 3 dicembre nella chiesa di San Pietro Somaldi. Coro, Gruppo Effatà, Divini Cantores e CanticumNovum Gospel Choir si esibiranno e la manifestazione si concluderà con un rinfresco benaugurale. Grazie a tutti per il sostegno.