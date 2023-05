I nuovi corsi di cucina firmati Grano Salis Inizia la chef Federica

Nuove proposte, idee e abbinamenti per tutti gli amanti del cibo di qualità. Protagonisti dei prossimi corsi di cucina firmati Grano Salis saranno infatti, ancora una volta, il gusto, la creatività e la ricerca, con tre nuovi appuntamenti in grado di soddisfare tutti i palati e tutte le esigenze. Si parte lunedì 29 maggio alle 19 con la chef Federica Continanza (nella foto), il cui motto è “tutto si trasforma, niente si butta… perché riciclare è meglio che buttare”. Un secondo speciale incontro con Federica Continanza, è invece previsto per mercoledì 14 giugno alle 19.