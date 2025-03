I novant’anni del Rotary Club “Valori che guardano al futuro“

C’erano proprio tutti, in San Francesco domenica sera, a celebrare una data che segna un lungo percorso del Rotary Club Lucca a fianco della città: 90 anni. C’erano i rappresentanti del Distretto Ratary 2071, i presidenti del Club vicini, Giorgio Odello, governatore designato per il 2025/2026, Giulio Grossi (Piana e Montecarlo), Paola Pimpinella in rappresentanza di Diego Bonini di Viareggio-Versilia, Umberto Quiriconi (Forte dei Marmi), Maurizio Sbrana (Pisa San Rossore), Sofia Paolinelli del Rotaract Lucca, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, fondazioni, associazioni di volontariato, di categoria, gli ordini professionali.

Non sono voluti mancare l’ex sindaco Alessandro Tambellini, Andrea Tagliasacchi, Pietro Fazzi, Luigi Viani, Andrea Palestrini. I lavori si sono aperti con i saluti del sindaco Mario Pardini, del presidente della Provincia, Marcello Pierucci e dell’assessore regionale Stefano Baccelli.

“La storia di questi 90 anni – ha detto la presidente del Rotary Club Lucca, Elisabetta Abela – è segnata dal costante impegno del Club al servizio e per il bene della comunità. Nel tempo le esigenze sono cambiate e sono mutati i modi e gli spazi degli interventi, sempre attenti all’evolversi della società e alle nuove sfide poste dai cambiamenti epocali che caratterizzano il nostro territorio“.

“Oggi non si parla solo di memoria perchè il Rotary mira a essere un ponte per il futuro – ha sottolineato Abela –. La generosità. la solidarietà, la condivisione sono valori fondamentali da trasmettere alle nuove generazioni. Il Rotary incarna un’idea di cittadinanza attiva e responsabile, un messaggio rivolto particolarmente ai giovani affinchè raccolgano il testimone di un impegno costante per il benessere collettivo e la crescita sociale“.

L.S.