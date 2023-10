"I nostri primi 125 anni". Che festa per Montanelli

"I nostri primi 125 anni". Un secolo ed un... quarto di attività ininterrotta per la storica pasticceria Montanelli, in corso Cavour, nel centro di Altopascio. Domenica scorsa la festa per Paolo e Tiziana Montanelli, con la presenza di amici, clienti e del sindaco, Sara D’Ambrosio, oltre a numerosa gente. Un compleanno davvero speciale per un’avventura nata con Giuliano Montanelli nel 1898, era ottobre. Così, in questo mese è nata l’idea di celebrare un negozio mitico, conosciuto da tutti e che non ha mai cambiato di un metro la sua ubicazione. E’ sempre stato dove si trova adesso, quasi all’angolo con la torre campanaria della Smarrita.

Ma non è finita qui. Infatti sabato 14 e domenica 15, altri due giorni di spettacolo. Sabato alle 10, in sala Granai inaugurazione di una mostra documentario con immagini, fotografie, video, sui personaggi che hanno frequentato il locale, conditi ovviamente da simpatici aneddoti. Sempre sabato, alle 16, la cake designer Barbara Regini, famosa anche per i programmi televisivi, in coppia con il titolare, Paolo Montanelli, improvviseranno uno show cooking su sugar art. La Regini è famosa per le sue creazioni, cliccate in maniera virale sul web: ad esempio da un uovo, opportunamente modellato nasce, come per magia, il volto di Diego Armando Maradona. Si proseguirà domenica alle 15.30 con una degustazione di cioccolato abbinato al vino.

E qui, come esperto, ci sarà l’ambasciatore dello champagne, Leonardo Taddei. Infine, a seguire, alle 17, showcooking di Sara Brancaccio, anche lei molto conosciuta per le sue ricette in Tv. Ingresso e caffè gratuito ai partecipanti.

Massimo Stefanini