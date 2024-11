I nodi della viabilità e dell’ambiente: "La chiave è la circonvallazione"

"Il punto di partenza per affrontare il tema della mobilità e della qualità dell’aria nella Piana è la circonvallazione di Altopascio, il nuovo raccordo stradale che dalla rotonda della Bientinese porterà alla rotonda del Turchetto, sulla via Romana, scavalcando così la barriera del passaggio a livello della via Romea" Lo dichiara il primo cittadino, Sara D’Ambrosio che dal 2017 ha rimesso al centro del dibattito e degli strumenti di programmazione di Provincia di Lucca, Comune e Regione Toscana (i tre enti hanno firmato un protocollo d’intesa in merito alla circonvallazione nel 2023) il completamento viario, la nuova strada che rappresenterà il primo lotto dell’asse est-ovest.

"Siamo tutti d’accordo – spiega D’Ambrosio - sulla necessità di creare un collegamento diretto tra Altopascio e Lucca - spiega D’Ambrosio - ad oggi però l’asse est-ovest non risulta neanche finanziato. Il tavolo per la mobilità, a cui siamo stati chiamati a partecipare, è una importante occasione, utile anche per mettere sul piatto tutto ciò che c’è e tutto ciò che deve essere fatto. Non si parte da zero. Esistono studi di traffico, commissionati anche dalla stessa Provincia e dallo stesso Comune di Altopascio in tempi molto recenti, per affrontare la doppia infrastruttura che interessa il nostro territorio, completamento della circonvallazione e realizzazione del sottopasso ferroviario funzionale al raddoppio Pistoia-Lucca. C’è uno studio che accende un riflettore sul sistema della mobilità e del traffico dell’intera Piana di Lucca esamina tutto il bacino che da Lucca si sposta verso Altopascio fino all’entroterra pisano (tutto il distretto che non è direttamente collegato all’Autostrada per esempio)". "Il traffico in tutta questa zona è inter-Piana di Lucca, cioè non si va da un punto A ad un punto B senza sosta intermedia, ma ci si sposta all’interno di questa area geografica per lavoro, studio, svago, necessità mediche, trasporto merci, come quelle del distretto cartario. Dobbiamo fare sintesi: bene la metropolitana di superficie, ok alla gratuità dell’A11 nel tratto Lucca-Altopascio, consapevoli del fatto che la proposta non va a risolvere il tema che oggi siamo chiamati ad affrontare, lo tampona solo per alcune necessità. Oggi, però, siamo chiamati a compiere un salto di qualità: per farlo servono infrastrutture e scelte coraggiose".

Massimo Stefanini