I negozi e il boom del ciclismo ”Già tante richieste per il Giro”

Lucca passione ciclismo. L’arrivo del Giro d’Italia offre un’opportunità unica per celebrare la crescita di uno sport che sta conoscendo un vero e proprio boom, a Lucca come altrove.

Lo confermano i diversi negozi di vendita e noleggio, secondo cui le due ruote piacciono sempre di più. Molti i nuovi appassionati e un numero crescente di dilettanti che si avvicina tanto al cicloturismo quanto al ciclismo tradizionale.

"Tanti si approcciano per la prima volta – dice Pilar Franceschi del negozio Franceschi – questo è il periodo in cui di solito inizia la stagione del cicloturismo. Viviamo in una zona che si presta molto al ciclismo, per le pianure e i paesaggi, le grandi campagne riescono a muovere un po’ le passioni. Anche chi non si è mai approcciato allo sport, seguendo i gruppi di appassionati riesce ad apprezzarlo".

Sono diverse le categorie di ciclisti che si vedono in città: ci sono gli appassionati che fanno questo sport da sempre, i dilettanti che si uniscono agli amatori anche solo per provare un nuovo sport, coloro che noleggiano biciclette per sperimentare qualcosa di diverso, i turisti che apprezzano la possibilità di esplorare la città su due ruote, e infine coloro che optano per il ciclismo elettrico con pedalata assistita.

"Noi lavoriamo molto con il turista – racconta Laurie Warren di Amici Bici – soprattutto con l’appassionato di ciclismo che non vuole perdere le sue abitudini anche in vacanza. Per il Giro d’Italia abbiamo avuto molte richieste, sia per assistere alla partenza da Viareggio, sia per chi è interessato a fare il percorso stesso. Così organizziamo i gruppi, ma sono solo turisti".

"Il Giro d’Italia è sicuramente una bellissima vetrina per tutta la città – afferma Pierluigi Poli del negozio di piazza Santa Maria – sebbene non influisca direttamente sulle vendite, suscita certamente curiosità tra i cittadini locali e i visitatori. Inoltre, possiamo dire che c’è sicuramente un’interesse maggiore al ciclismo in tutte le sue sfaccettature, non siamo ancora ai livelli di altri Paesi Europei, ma un incremento c’è""

"Non è aumentata solo la vendita, ma anche il noleggio. Chi viene in città vuole muoversi in bici, sia da corsa che elettriche, che muscolari", chiude Cesar Buena jr di Pcc bike.

Rebecca Graziano