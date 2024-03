I motori del rally rombano sulle Mura. Ciocco, partenza dall’antico Caffè

Si scaldano i motori in vista dell’inizio della 47esima edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio e dell’apertura del Campionato Italiano Rally Assoluto Spartaco. L’inizio della grande manifestazione sportiva attesa da tutti gli appassionati del rally è prevista per il 15 marzo ed esistono tutti i presupposti per una stagione che promette di essere davvero entusiasmante, come compete alla massima espressione del rallismo tricolore.

"La partenza del rally del Ciocco, anche quest’anno, avverrà al Caffè delle Mura per il secondo anno consecutivo, prima di andarsi a svolgere in quella che è la sua cornice storica e naturale della Valle del Serchio", commenta l’assessore allo sport di Lucca, Fabio Barsanti, presentando l’appendice lucchese dell’evento.

"Lucca è città di motosport e vorremmo che lo fosse sempre di più – aggiunge Barsanti – Una tradizione motoristica antica che prosegue grazie alla collaborazione con il Ciocco e con l’Aci e che porta la nostra città con il suo territorio straordinario alla ribalta dei più grandi eventi sportivi nazionali".

L’inizio dello show è previsto per le 15, ma non prima dell’introduzione di un’altra grande novità di quest’anno: la Qualifying Stage. Un momento che si svolgerà al Ciocco venerdì mattina dalle ore 7 alle 10 nel quale i partecipanti della categoria R5 si sfideranno al fine di stabilire l’ordine di partenza all’interno del rally. La scelta delle posizioni di partenza, in base alla Qualifying Stage, verrà effettuata al Caffè delle Mura alle ore 14.15, poco prima dunque dell’inizio ufficiale della gara.

Il cuore pulsante del rally rimane invece nella tenuta Il Ciocco, sede tradizionale della competizione fin dalla prima edizione svoltasi nel lontano 1976. Per quanto riguarda il percorso di gara, saranno in totale 11 le prove speciali in programma nei due giorni di gara, con 3 "crono" nella giornata di venerdì e le altre 8 il giorno seguente. L’arrivo finale è invece previsto sabato nella storica piazza principale di Castelnuovo Garfagnana. Tanti i piloti di spessore che parteciperanno a questa nuova edizione, da: Andrea Crugnola, con Pietro Ometto e la Citroen C3 Rally2 alla caccia del loro quarto tricolore, già tre volte campione italiano e tre volte primo al Ciocco negli ultimi quattro anni, Giandomenico Basso, secondo nel Ciar Sparco 2023, fino al fuoriclasse Paolo Andreucci, vincitore otto volte, che proprio al Ciocco è nato sportivamente.

"Ormai da due anni, grazie anche alla collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Aci di Lucca, la partenza si svolge da un punto importante: le Mura di Lucca – spiega Valerio Barsella, membro dell’organizzazione del rally del Ciocco - E’ un campionato italiano veramente con i fiocchi che si preannuncia combattuto fin da ora, abbiamo 109 partecipanti tra i quali ci sono i maggiori interpreti del campionato. Il nostro rally è ormai un "must" nello scenario italiano e anche oltre e ci fa piacere che l’intera provincia sia coinvolta".

Andrea Falaschi