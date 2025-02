I mezzi del Comune sono più green. Acquistate bici e auto elettriche

Eliminare gradualmente i veicoli alimentati con combustibili fossili e prepararsi alla cosiddetta transizione ecologica anche nelle azioni quotidiane e concrete, come gli spostamenti per finalità istituzionali di un Municipio. Così si spiega l’investimento del Comune di Capannori per far diventare sempre più green il proprio parco mezzi. Tutto ciò grazie all’acquisto di nuovi mezzi a ridotto impatto ambientale per un spesa che si aggira sui 79 mila euro.

Si tratta di un pacchetto completo, dai velocipedi a veicoli. Nel dettaglio quindi ci saranno quattro nuove biciclette elettriche XP modello I-D8.3, perfette per incentivare la mobilità dolce e sostenibile sul territorio, magari per recarsi nelle sedi distaccate degli uffici, così come due scooter elettrici Piaggio One Active, ideali per la mobilità urbana grazie alla loro alimentazione completamente elettrica e di quattro Fiat Panda Hybrid, auto a basso impatto ambientale che combinano efficienza e riduzione delle emissioni.

"Con l’acquisto di questi mezzi la nostra amministrazione conferma il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e l’efficientamento della viabilità, proseguendo anche il percorso di rottamazione dei vecchi mezzi con un abbattimento dei costi di manutenzione per l’Ente - afferma il vice sindaco con delega alla mobilità Matteo Francesconi, - i nuovi mezzi “verdi“ entrati a far parte del parco mezzi comunale rispettano infatti i cosiddetti Criteri Ambientali Minimi (CAM), parametri che rappresentano un riferimento essenziale per tutte le pubbliche amministrazioni impegnate nell’acquisto di beni e servizi a ridotto impatto ambientale. Questa scelta rappresenta un passo concreto verso la riduzione delle emissioni di CO2 e testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso azioni tangibili per la tutela dell’ambiente e si inserisce nella visione di mobilità sostenibile che stiamo portando avanti con convinzione".

Fin qui il vice sindaco. In crescita i punti di ricarica dei mezzi elettrici, con la realizzazione di diverse postazioni e colonnine per effettuarla, in un’area ampia del vasto territorio capannorese. L’implementazione sarà sempre progressiva e costante in aumento.

Massimo Stefanini