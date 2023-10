I “maghi“ dei palloncini. Successi made in Fornaci

E’ evidente quanto l’artigianato si sovrapponga spesso alle forme di arte. Ma non sempre è chiaro come certe attività artigianali necessitino di anni di lavoro, esperienza, creatività per riuscire a portare gioia e bellezza nella nostra vita, anche utilizzando pochi materiali semplici. E’ il caso della Balloon Express, un’impresa che da molti anni lavora sul nostro territorio e che da Firenze ha preso piede anche fuori dal comprensorio lucchese grazie alle capacità dei fondatori con la creazione di una rete di negozi in franchising, i Balloon Express Shop, che contano oltre 30 punti vendita su tutto il territorio, dove sono coinvolti professionisti nel campo di party e palloncini. Oltre ai franchisee, l’azienda comprende un folto numero di rivenditori in tutta Italia. Una vera e propria “officina” del palloncino che adesso nel negozio di Fornaci di Barga è portata avanti da Mariann Nagy, ma che nasce nel 1992 a Firenze con la Balloon Express da un’idea di Roberta Tincani, zia di Filippo Ercolini che ne svilupperà l’attività.

“Un bouquet di palloncini viene recapitato in albergo – come raccontanto sul loro sito internet – alla porta di Roberta a S.Francisco nel 1991. E’ il suo compleanno e negli Stati Uniti è di moda festeggiare con i palloncini. Qui nasce l’idea che, a seguito di approfondite ricerche e accordi di business internazionali, diventerà una realtà”. Ed è proprio il giovane Filippo che, in aiuto alla zia, nei primi anni 2000 partecipa a convegni e seminari in tutto il mondo per aumentare la conoscenza dei materiali. Negli anni l’attività, rimanendo come base a Firenze, si amplia a Lucca e poi a Fornaci con i negozi Balloon Express Shop. L’arrivo della moglie Mariann, che prenderà le redini di Fornaci, permetterà a questa sede di crescere ulteriormente grazie alla creatività.

“Sognare è già creare – dice Mariann Nagy del suo lavoro – ed è il leitmotiv della nostra attività. Negli anni abbiamo voluto migliorare la nostra competenza con preparazioni specifiche e corsi di formazione e abbiamo partecipato a concorsi nazionali ottenendo riconoscimenti”. E infatti la Balloon Express Shop di Fornaci da anni sale sui gradini più alti del podio: nel 2014 al secondo posto in Sicilia, seguito dai primi posti del 2015, 2017 e 2023 nel settore “colonna”, per arrivare al secondo posto a Milano alla convention Baci 2023 nel settore “grandi sculture” con una creazione d i 12mila palloncini. “Per fare Exodus, la scultura vincitrice – spiega Nagy – è stato utilizzato il lavoro di dieci persone per due giorni. E prima mesi di lavoro. Noi utilizziamo solo palloncini in Qualatex, biodegradabili al 97%". Soddisfazione anche da Stephano Tesi, direttore della Cna, cui la Balloon Express Shop di Fornaci è associata da tempo.