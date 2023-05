“I love Dior“ in passerella Quattro scuole reinterpretano la grande maison francese

In passerella sale la moda, quella con la M maiuscola con un creativo e affascinante omaggio alla maison di Christian Dior. L’appuntamento con il fashion show è per sabato nell’auditorium di San Romano, grazie all’impegno di diversi istituti scolastici: l’Isi Machiavelli, l’ISI Pertini, l’ISI Barga e il Liceo Musicale Passaglia pronti per dare vita a un multiforme spettacolo, ispirato proprio allo stilista francese. L’evento, che quest’anno godrà anche del patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà aperto al pubblico a partire dalle 16.

La collaborazione tra scuole superiori e indirizzi di studio differenti permetterà ancora una volta di offrire esperienze diverse a carattere artistico, musicale, artigianale e gastronomico. Nel dettaglio, gli studenti dell’indirizzo moda dell’Istituto Professionale Civitali dell’Isi Machiavelli, scuola capofila dell’iniziativa, omaggeranno il genio del grande couturièr proponendo 4 collezioni ispirate all’identità del brand, dalla sua fondazione all’eredità moderna, attualizzando forme e capi iconici della celebre Maison e creando modelli contemporanei ispirati ai più recenti e celebri direttori artistici dell’ultimo decennio di collezioni. Le alunne del turistico Isi Pertini collaboreranno alla presentazione delle collezioni, in lingua inglese francese e spagnolo, e poi organizzeranno i servizi di accoglienza e di allestimento sala; gli studenti del settore grafico si occuperanno di realizzare un reportage fotografico della manifestazione, mentre quelli del settore Web community Manager allestiranno uno studiolo con la Web Radio dell’istituto per intervistare a caldo i protagonisti presenti all’evento. Alcune studentesse sfileranno con i vestiti realizzati dalle studentesse del Civitali. L’ISI Barga, si occuperà del servizio di coffee break per gli ospiti. Le

preparazioni dei prodotti da forno dolci e salati e il relativo servizio, caffè e bevande, saranno curati da un gruppo di allievi di prima, terza e quarta cucina e sala dell’Istituto Alberghiero.