I libri ‘fioriscono‘ al Giglio Puccini. Il teatro accoglie le librerie lucchesi

Un segno tangibile ispirato al dialogo con le librerie indipendenti di Lucca. È questo il senso di quanto si è concretizzato grazie alla disponibilità dell’amministratore unico del Teatro del Giglio Puccini che ha dato il via a una fase di collaborazione con le librerie in occasione della presentazione degli spettacoli tratti dai libri pubblicati dagli autori stessi. Ed ecco che il motto coniato per sostanziare il percorso avviato dal presidente Giorgio Angelo Lazzarini, è proprio quello “dalle parole ai fatti”. Lo aveva già annunciato la scorsa estate al nostro giornale, quando la chiusura di due librerie indipendenti aveva messo in luce una crisi alla quale si poteva rispondere attraverso un modo concreto: per esempio coinvolgendole, affiancando sistematicamente agli eventi teatrali, la vendita dei libri legati agli spettacoli, instaurando una collaborazione con le librerie locali, grandi o piccole.

Afferma Lazzarini: "Questa iniziativa ha lo scopo coinvolgere le piccole librerie presenti: sono poche – afferma il presidente, si tratta di Lucca Sapiens, Fuoriporta, Studio bibliografico Pera, PenSieRiBelli e Il Collezionista; dopo la chiusura delle due librerie avvenuta lo scorso anno, abbiamo quindi deciso di intervenire, in pratica dicendo agli editori che la vendita dei libri avverrà attraverso una di queste librerie indipendenti; il mio concetto è quello di un Teatro come centro propulsore di cultura e arte e iniziative tali possono contribuire a vivacizzare il ruolo delle piccole librerie rimaste". Lazzarini precisa che comunque continueranno a essere coinvolte sia Feltrinelli che Mondadori. Il dialogo tra il “Teatro del Giglio Puccini” e i titolari delle librerie indipendenti presenti sul territorio, ha preso piede già nell’autunno scorso. Prova ne è che per i prossimi due spettacoli il Teatro ha intercettato la disponibilità della libreria “Il Collezionista” per la vendita di due libri collegati ad altrettanti spettacoli di prosa. Si tratta dell’ “Operazione Fantozzi” di Gianni Fantoni, con l’attore protagonista nei panni del mitico ragionier Fantozzi con lo spettacolo “Fantozzi. Una tragedia al Teatro ancora oggi e domani”, in programma da ieri fino a domenica.

Per poi passare all’altra rappresentazione “Tu non conosci la vergogna. La mia vita eleganzissima” di Drusilla Foer, protagonista dello spettacolo “Venere nemica” con recite previste il 14, 15 e 16 febbraio. In entrambi i casi, dunque, i libri degli autori (Fantoni e Foer) potranno essere acquistati grazie all’accordo che Giorgio Angelo Lazzarini ha avviato, appunto, con le librerie indipendenti lucchesi presenti d’ora in poi agli eventi. Un modo concreto affinché queste opportunità possano restituire alle librerie quel sollievo di cui tanto, tantissimo, hanno bisogno. Un modo, infine, di creare sinergie affinché l’attività culturale promossa in questo caso dal “Teatro del Giglio Puccini”, sia di condivisione e partecipazione con le librerie stesse. Lazzarini, infine, parla di un’iniziativa analoga in previsione dello spettacolo in programma il prossimo 21 febbraio per il dramma musicale in tre atti “Giulio Cesare”.