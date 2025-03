"I lavori inficiati dalle abbondanti piogge". Ripristino del Campo Balilla avanti tutta

Ancora una giornata di lavori da parte delle squadre di operai impegnate nel ripristino del Campo Balilla. Un intervento che proseguirà anche nei prossimi giorni complice anche le belle giornate. Per prima cosa gli operai hanno prevveduto a ripulire l’area anche dai materiali che nel corso del tempo si sono depositati sul terreno e al loro corretto smaltimento. Poi hanno iniziato a lavorare il terreno in vista della semina del manto erboso. Intanto in merito all’articolo dal titolo “È finito il tempo delle piogge ‘Il Campo Balilla verrà sistemato’”, uscito a pagina 2 de La Nazione – Lucca di mercoledì 5 marzo, il sindaco di Lucca Mario Pardini ci tiene a precisare che non "era impossibile partire con il ripristino" del Campo Balilla, ma al contrario il ripristino era già partito nei tempi previsti dal protocollo e portato quasi a compimento. Poi le abbondanti piogge iniziate fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2024 hanno inficiato il lavoro, che, appunto, è ripreso non appena le condizioni meteo sono state più favorevoli e verrà portato a termine nei prossimi giorni.