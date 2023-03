I giovani in corteo Torna lo sciopero per la crisi climatica "Cambiamo il futuro"

Una nuova manifestazione di protesta per la tutela dell’ambiente e del pianeta in cui viviamo. In occasione dello sciopero globale per il clima indetto per oggi, il gruppo Fridays For Future Lucca torna nelle piazze ed organizza questa mattina un nuovo corteo di protesta contro la crisi climatica: un’occasione per riempire le strade e le piazze cittadine, per far valere il rispetto e la cura del nostro pianeta.

Il corteo si riunisce stamani alle ore 9 in piazzale Verdi: alla manifestazione parteciperanno studenti, associazioni e sindacati: tutti insieme, con striscioni e cartelloni, per far sentire la loro voce su questo importante tema che, ora più che mai, coinvolge ognuno di noi. "Partecipare allo sciopero globale e organizzare questa manifestazione significa lottare e impegnarci contro la crisi climatica. Vogliamo provare ad impedire che il mondo, così come lo conosciamo oggi, diventi un luogo irriconoscibile – dicono i membri di Fridays For Future Lucca, organizzatori dell’iniziativa – Sono molti i dati e i fatti su cui dobbiamo riflettere, basti pensare che ad oggi sciare è diventato difficile, a certe altitudini addirittura la neve artificiale fa fatica a sopravvivere e in alcune regioni, come in Piemonte, si fatica a trovare e ad avere l’acqua a causa della siccità, anche in pieno inverno. Questi fatti devono spingerci a riflettere e ad agire".

A quattro anni dal primo sciopero globale, i Fridays For Future tornano nelle piazze di tutto il mondo per riportare l’attenzione su un tema che, di anno in anno, diventa sempre più urgente e dagli effetti sempre più evidenti. Le precedenti manifestazioni hanno visto un’ampia partecipazione, soprattutto da parte dei giovani, che, muniti di striscioni ed energia, hanno fatto sentire la loro voce e la loro speranza per un futuro migliore e per un pianeta meno inquinato e più sano. I temi affrontati dal gruppo di protesta sono molteplici: siccità, rialzo delle temperature, sistema dei trasporti ma anche disuguaglianze sociali, riduzione di emissioni e progetti rinnovabili. L’appuntamento è quindi per questa mattina, per le piazze e le vie principali della nostra città, tutti insieme nella lotta contro la crisi climatica, uniti per un futuro migliore.

Giulia Alberigi