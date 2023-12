“I Gigioni“: riapre lo storico locale. A nuova vita pizzeria e ristorante

Di solito, in base alle varie congiunture economiche, ci si preoccupa per i negozi che chiudono o ci si rallegra per quelli nuovi che aprono. Per fortuna nella Piana di aperture ce ne sono state diverse nell’ultimo periodo. Un salto nel buio, qualcuno lo definisce così, bisogna avere coraggio e tentare l’avventura imprenditoriale. Ogni tanto c’è anche una via intermedia… quella del recupero.

Luoghi storici del commercio che hanno svolto al meglio il ruolo di aggregazione sociale oltre che di business per i titolari. E’ accaduto a Porcari in questi giorni. Ha infatti riaperto, con lo stesso nome, un locale storico, che ha polarizzato la vita sociale del paese per anni: il ristorante “I Gigioni“. Per investirci e rilanciarlo sono venuti da fuori i nuovi proprietari, che hanno già un ristorante a Vada, in provincia di Livorno, e che hanno scommesso su questa attività in Padule e che magari, dopo il necessario periodo di avviamento, potrebbe incrementare l’aspetto occupazionale.

Al taglio del nastro era presente anche il sindaco, Leonardo Fornaciari, con una parte della giunta. Il primo cittadino ha commentato: "La nuova gestione è quella della signora Francesca, da sempre nel settore della ristorazione con un esercizio commerciale analogo situato proprio sul mare di Vada, sulla costa tirrenica. Ho accettato volentieri l’invito di Francesca e del suo staff ad essere presente per un brindisi di nuova apertura. Mi sono fatto accompagnare dall’assessore Simone Giannini che ha anche delega al Padule e da Michele Adorni, assessore al commercio. La signora Francesca ci ha mostrato una bella selezione di vini toscani e qui oltre alla pizza si potranno gustare piatti tipici toscani e la pasta fatta in casa. Aver deciso di dare nuova vita a “I Gigioni“ ci riempie ovviamente di soddisfazione e auguriamo alla signora Francesca e al suo staff un lavoro proficuo e soddisfacente nel tempo".

Fin qui Fornaciari. Insomma, i sapori nuovi con quelli tradizionali per un’attività produttiva che nel passato ha avuto successo. Adesso si riparte, con la volontà di riportare agli antichi fasti questo sito gastronomico di eccellenza che ora ritrova nuova linfa e stabilità.

Massimo Stefanini