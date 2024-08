I gialloblu tornano in campo

Allo stadio "Alessio Nardini" sotto la guida dell’allenatore Andrea Gatti e del suo staff tecnico, il vice Christopher Bergamaschi, Luca Davini collaboratore atletico e Alessandro Pennacchi preparatore dei portieri, ha preso il via la preparazione del Castelnuovo in vista del campionato di Eccellenza.

Questi i convocati in attesa del tesseramento di altri atleti come Scarselli, Bresciani, Campani, Cristofani. Dunque i portieri sono Matteo Biggeri, e Francesco Masini. I difensori sono Endri Leshi, Riccardo Biagioni, Jacopo Bonaldi, Antonello Ramacciotti, Dennis Rossi, Lorenzo Lunardi. Centrocampisti Simone Filippi, Elia Tocci, Lorenzo Marzi, Niccolò Casci, Giacomo Cecchini, Amine El Hadoui, Luigi Grassi, Tommaso Cecilia, Modou Fall. Attaccanti Gianluca Camaiani, Gianluigi Magera, Andrea Fruzzetti, Edoardo Belluomini, Francesco Satti.

Dunque un bel gruppo composto da giocatori di lunga esperienza a cominciare da Gigi Grassi a giovani che stanno crescendo di anno in anno sotto l’aspetto tecnico e agonistico. L’allenatore Andrea Gatti ha giocato per tanti anni nel Campionato interregionale toscano per poi terminare la carriera in Liguria nella Bolanese, Foce Vara, Lerici Castle e infine al Forza e Coraggio, dove ha iniziato la carriera di allenatore in Promozione e poi Eccellenza.

Si tratta di un tecnico giovane e ambizioso, che fa del gruppo la chiave vincente per ottenere risultati positivi. La società gialloblu è composta dal presidente Alessandro Vichi, vicepresidente Roberto Tamagnini, direttore generale Emanuele Vichi, team manager Alessandro Moriconi, direttore sportivo Antonio Nelli, responsabile tecnico di tutte le squadre Toni Carruezzo, responsabile del settore giovanile Andrea Venturi, responsabile della Scuola calcio Diego Friz. Infine parecchi consiglieri.

Dino Magistrelli