I futuri geometri del Nottolini fanno la radiografia all’isola di Pianosa

Una rappresentanza degli studenti dell’ I.T. Tecnologico CAT (geometri) “L. Nottolini” di Lucca è oggi a Portoferraio, alla sede dell’ente del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, per consegnare i rilievi che gli stessi studenti hanno eseguito a Pianosa. Il Collegio dei geometri della provincia di Lucca e della provincia di Livorno insieme all’istituto Nottolini hanno realizzato un importante progetto che ha visto la piena partecipazione degli alunni delle classi 3 e 5 dell’istituto, ricevendo l’importante incarico di realizzare i rilievi della costa dell’Isola di Pianosa. Il progetto, rientra tra quelli messi in campo dal Collegio allo scopo di far fare pratica sul campo ai giovani, futuri geometri ed è stato realizzato con la collaborazione della dirigente scolastica Alessia Bechelli e dei docenti Domenico Mei, Manuela Bariti e Giuseppe Alaimo, oltre all’impegno di Ilaria Bertola della Commissione Scuola del Collegio dei Geometri.

L’istituto Cat Nottolini di Lucca, infatti, ha aderito all’iniziativa della scuola Outdoor education (modello formativo ed esperienza didattica di scuole outdoor in rete: dall’arcipelago Toscano alle Alpi), che prevede modalità educative che attraverso il coinvolgimento del territorio e la didattica outodoor, porta a conoscere l’ambiente naturale e favorire la spinta alla tutela della biodiversità negli adulti di domani.

I ragazzi e le ragazze si sono recati sull’isola di Pianosa e, tramite l’utilizzo degli strumenti di rilievo topografici moderni (stazione totale, drone e laser scanner) hanno fatto vera esperienza sul campo e realizzato il rilievo delle spiagge e degli edifici dell’isola di Pianosa, allo scopo di realizzare un monitoraggio dell’erosione marina e, guardare alla riqualificazione degli edifici del paese. Impegnati nel progetto gli studenti delle classi 3T e 5T.