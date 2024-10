“I frati del Nelli dicono addio a Lucca. Sarà un Natale decisamente amaro“

“Addio ai bomboloni del Nelli che per decenni hanno segnato l’arrivo delle feste, dei momenti più belli. Addio a Stefano Zini e alla sua attività, costretta, per ragioni biecamente economiche, a trovare casa a Livorno. Perché? Perché il mercatino di Natale di piazza Napoleone è diventato vip, una vetrina del lusso - dicono - con prezzi proibitivi per chi, coi banchi, ci vive da sempre”. La denuncia arriva da Valentina Mercanti, consigliera regionale e presidente dell’assemblea regionale del Partito Democratico. “Leggo con dispiacere e con un colpo al cuore il post che Stefano Zini ha pubblicato sul suo profilo. Sarà a Livorno, per Natale: quindi per i lucchesi niente pellegrinaggio alla ricerca del frate caldo all’insegna di un Natale più amaro e senza zucchero. Una sconfitta, forse piccola, forse che all’amministrazione comunale lucchese non pesa ma che invece piomba come un macigno sulla tradizione di una città: è questa la tutela delle attività storiche che si vuole ricercare? È questa l’attenzione al commercio? Forse sì. Un commercio che, come tutto il resto, deve essere patinato, lussuoso, esclusivo (nel senso più negativo del termine)”.