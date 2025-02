Delineato il quadro della quarta giornata di Terza Categoria con i due posticipi del girone A. Netta vittoria del Filicaia Diavoli Rossi con doppiette di Micchi e Morelli e gol di Franchini e Satti, contro il San Lorenzo, che ha segnato con Della Mora. Successo anche per il Barga 3 a 2 sul Casciana Poggio. Biancoblù in gol con Marchi, Franchi e Turini, mentre gli ospiti hanno provato a rimanere in partita con la doppietta di Del Giudice.

La classifica. New Team 41; Filicaia Diavoli Rossi 40; Casciana Poggio 35; San Lorenzo 31; Calcistica Popolare Trebesto 28; Pontecosi Lagosì 26; Coreglia, San Vito 24; Barga 23; Sporting Vagli 14; Aquila Sant’Anna 13; Baston Villa Qrv 11; Farneta 8; Lucca Ovest 6.

Ale Lomb