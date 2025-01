I draghetti pronti a difendere il titolo di campioni

I Draghetti di Capannori pronti a difendere il titolo di campioni toscani indoor di baseball. Domenica prossima si accendono i riflettori sulla Tuscany Indoor League 2025 di Baseball under 12. I giovani talenti del baseball provenienti da tutta la toscana sono pronti a scendere in campo e la società DRK Baseball Capannori sarà impegnata a difendere il titolo conquistato del 2024. e Quest’anno Capannori ospiterà l’evento alla palestra della media di San Leonardo in Treponzio, dove si disputeranno ben due giornate: il 2 e il 16 febbraio. "La nostra priorità – commentano i vertici della società – è quella di costruire un ambiente in cui fare sport con gioia e impegno. Siamo impazienti di vedere per la prima volta in campo la nuova squadra Under 12, guidata da Mori, Cadringher e Simi".