I consiglieri Nicodemo e Frugoni “Opposizione serrata e puntuale“

Nel neo insediato Consiglio Provinciale si è formato il gruppo consiliare di FdI, composto da Mara Nicodemo, che ricoprirà il ruolo di capogruppo, e Simone Frugoni. “Porteremo avanti un’azione di opposizione serrata, puntuale, attenta e responsabile. L’unico obiettivo della nostra azione è lavorare nell’interesse di tutto il territorio della nostra straordinaria Provincia e dei suoi abitanti”, hanno spiegato Nicodemo e Frugoni.

“Siamo onorati di sedere in questi banchi – dicono i consiglieri – e ringraziamo per questo tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia, gli eletti ai vari livelli, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni. Rimane un pizzico di amaro in bocca per non essere riusciti nell’impresa di riportare, dopo oltre vent’anni, la Provincia di Lucca al centrodestra. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Lucca Mario Pardini per averci provato guidando con tenacia e determinazione la coalizione e le liste civiche collegate in questa sfida, che appariva fin dall’inizio praticamente impossibile”.

“Fratelli d’Italia - commenta il Presidente Provinciale del partito Riccardo Giannoni - consolida la sua presenza nelle istituzioni. Il risultato è frutto di una costante crescita di fiducia che ci onora e che al contempo ci responsabilizza. I candidati di FdI presenti nella lista unitaria del centrodestra hanno infatti ottenuto il sostegno di oltre 80 consiglieri comunali ben oltre i confini del partito“.