I comitati paesani scrivono al sindaco:: "No alla nuova antenna"

Comunicato del Comitato Viabilità e Ambiente di Pontetetto, "a nome e per conto dei cittadini e del Comitato Contro le Antenne di Pontetetto". "In data 23 febbraio gli abitanti di Pontetetto, riuniti in assemblea - così inizia il testo - con il Comitato Contro le Antenne di Pontetetto, hanno inviato al sindaco una lettera in cui si espongono i timori relativi all’incredibile costruzione della stazione radio base in estrema vicinanza alle abitazioni di via Pattana, esprimendo preoccupazione per l’impatto ambientale, per la propria salute e per il rischio di forte svalutazione degli immobili circostanti. Inoltre, visto l’immediato allagamento della base, fanno notare che il terreno potrebbe avere problemi legati alla sicurezza idrogeologica".

"Si mette in evidenza - prosegue il testo - la grave incoerenza, nello spirito e nella sostanza, col regolamento sulla telefonia e dell’iter di approvazione, in quanto è mancato non solo il coinvolgimento, ma anche la più semplice e banale informazione e partecipazione dei cittadini e delle associazioni paesane, previsto dallo specifico regolamento comunale. I cittadini chiedono l’immediata sospensione in autotutela della concessione dei lavori. Chiedono inoltre un incontro urgente con l’amministrazione e il coinvolgimento dei consiglieri comunali per affrontare il problema e trovare soluzioni alternative".