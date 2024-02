I carabinieri scoprono uno spacciatore 17enne

L’altro pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto a denunciare alla Procura dei minori un 17enne del luogo, studente, incensurato, per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, è stata anche segnalata al Prefetto, quali assuntori di sostanze stupefacenti, una coppia di giovani.

Alle 16.30, i Militari dell’Arma, che nei giorni precedenti avevano acquisito informazioni in merito ad attività di spaccio nell’area del parco fluviale di Ponte a Moriano, hanno eseguito una serie di controlli nell’area. Nel corso di una di queste attività, è stato fermato il 17enne, che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 85 grammi e di un bilancino di precisione. Nel corso del medesimo controllo, è stato rinvenuto a terra, nascosto sotto il pavimento di una casetta di legno (gioco per bambini), un frammento di hashish di 2,13 grammi e uno spinello artigianale preparato con la medesima sostanza, stupefacente che il 17enne aveva appena ceduto a una coppia di giovani seduti nelle immediate vicinanze: i due sono stati segnalati al prefetto di Lucca. La successiva perquisizione domiciliare eseguita a casa del minore, ha consentito di recuperare del materiale di confezionamento e due coltelli a serramanico con le lame sporche della medesima sostanza stupefacente.