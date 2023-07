I braccialetti rosa Contro ogni violenza

Dopo due edizioni stoppate dalla Pandemia, l’anno scorso è stata ripresa la tradizione della Marcia dei Braccialetti Rosa, una Marcia non competitiva per gridare il proprio no alla violenza sulle donne. Quella di quest’anno è la VI edizione ma il percorso, le modalità ed il fine sono gli stessi, ovvero: Opposizione alla violenza di qualsiasi tipo sulle donne; sostegno morale ed economico alla Associazione che si occupa concretamente per aiutare le donne in difficoltà; ribadire la necessità, oggi più che mai, di Donare il Sangue. L’appuntamento è per il 4 agosto in piazza IV Novembre a Fornaci alle ore 20,30. Nell’ultima edizione circa 250 cittadini hanno partecipato alla Marcia indossando il loro braccialetto luminoso. I marciatori sfileranno per le vie del paese per circa 6 km dietro allo striscione che ricorda l’evento in un percorso realizzato fra vie secondarie e illuminate per l’occasione e strade centrali del paese che vanno da una estremità all’altra di Fornaci di Barga, coinvolgendo ogni zona. Il saluto, alla partenza, sarà dato, oltre che dai responsabili del gruppo Donatori di Sangue FIDAS, organizzatore delle Marcia, dalla amministrazione comunale di Barga, dai gruppi delle Pari Opportunità Comunali del territorio e dal Centro Antiviolenza "Non ti scordar di Te". L’iscrizione alla marcia è di € 5 che serviranno a contribuire alla attività del Centro "Non ti Scordar di Te" di Gallicano. Ad alimentare l’efficacia della iniziativa quest’anno la FIDAS annuncia la formazione del gruppo "Fidas Giovani" che saranno presenti numerosi in piazza IV Novembre e coinvolti nella organizzazione. Per avere maggiori informazioni possono essere contattati (preferibilmente a mezzo whatsApp o sms) i seguenti numeri: Giannetto 3475313297 – Rebecca 3491069299 )